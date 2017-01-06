Из-за гололёда на Снежной улице "МАЗ" вылетел на обочину и застрял в сугробе
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 16:23
-
- 30
На глазах мобильного репортёра, который шёл по тротуару, а/м "МАЗ" не смог остановиться на скользкой дороге перед остановившимся грузовиком у пешеходного перехода и вылетел на обочину. Пропахав несколько метров по сугробам, тяжёлый грузовик остановился в нескольких сантиметрах от забора и увяз в снегу. Потребовалось какое-то время на пробуксовки и работу лопатой, чтобы вызволить "МАЗ" из снежного плена. Мобильный репортёр отделался лёгким испугом.
- 30
Комментарии (0)