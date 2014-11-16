Более 100 машин попали в ДТП на заснеженной трассе в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 16:03
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Массовая авария произошла в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.Во время обильного снегопада трасса "Харбин-Суйхуа" превратилась в настоящий каток. Настолько скользкий, что водители автомобилей не могли справиться с управлением и, как видно на кадрах, врезались в впереди стоящие машины.
Сообщается, что в результате массового ДТП погибли по меньшей мере семь человек.
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