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Более 100 машин попали в ДТП на заснеженной трассе в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:03
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Массовая авария произошла в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Во время обильного снегопада трасса "Харбин-Суйхуа" превратилась в настоящий каток. Настолько скользкий, что водители автомобилей не могли справиться с управлением и, как видно на кадрах, врезались в впереди стоящие машины.

Сообщается, что в результате массового ДТП погибли по меньшей мере семь человек.
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