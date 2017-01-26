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Ямочный ремонт дороги в Санкт-Петербурге

Автор:
Favorit357
Дата публикации:
17:39
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На одной из улиц в Санкт-Петербурге дорожные рабочие принялись латать выбоины.

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Комментарии (0)

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