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Талый снег в Москве подтапливает улицы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:24
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Из-за потепления и таяния неубранного снега на улицах Москвы начали появляться подтопления.

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