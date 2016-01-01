Неудовлетворительная уборка дворовой территории в районе Кузьминки в Москве

Автор: Flameon Дата публикации: 17:35

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Всю зиму вокруг дома не вывозят и не убирают снег, без помощи не заехать и не выехать на парковачные места.