Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильная пурга в поселке Ямбург ЯНАО

Сильная пурга в поселке Ямбург ЯНАО

Автор:
facebook1333246716738179
Дата публикации:
20:03
  • 7
  • 0

В пос. Ямбург в ЯНАО уже второй день дует сильный ветер-пурга.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
20:15 | mikolka80
Метель в Ялте
2 0
20:15 | Dan978
Заснеженные дороги Крыма
0 0
20:15 | Аноним
Пешеходные дорожки на мосту в Уфе завалены снегом
39 0
26.01 16:11 | Иван Иванович
Сильный снегопад и метель в Алтайском крае
278 0
19.01 00:49 | А.С.Коник
Астероид Веста 18.01.2017 Видео в реальном времени