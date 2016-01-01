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Обзор погоды в столичном регионе 27 января

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:47
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В столице целый день облачно и прохладно, временами идёт небольшой снег.

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