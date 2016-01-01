Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Метель в Ялте

Метель в Ялте

Автор:
mikolka80
Дата публикации:
20:15
  • 2
  • 0

Южный берег Крыма заметает снегом. Сугробы на улице уже больше 20 см.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
20:15 | Dan978
Заснеженные дороги Крыма
0 0
20:15 | Аноним
Пешеходные дорожки на мосту в Уфе завалены снегом
7 0
20:03 | facebook1333246716738179
Сильная пурга в поселке Ямбург ЯНАО
39 0
26.01 16:11 | Иван Иванович
Сильный снегопад и метель в Алтайском крае
44 0
11:13 | Dan978
В Ялте выпал первый снег