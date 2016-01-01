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Позитивный туннель на Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:03
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Красивый туннель на Арбате привлекает любителей селфи. Оригинальные уличные конструкции позитивно влияют на настроение горожан и гостей столицы.

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