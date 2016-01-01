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Уборка снега на улице Арбат

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:03
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После сильного снегопада на Арбате целый день коммунальные службы убирали снег.

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