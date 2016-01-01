Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серьезное ДТП с участием трех фур в Самарской области

Серьезное ДТП с участием трех фур в Самарской области

Автор:
Albertbugulma16
Дата публикации:
20:28
  • 13
  • 0

ДТП в Самарской области в районе села Грачев Куст. Столкнулись три фуры, про водителей информации нет.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
19:58 | professional-nn
В Нижнем Новгороде водитель маршрутного таксиьне справился с управлением и вылетел на обочину дороги
21 0
15:00 | mreportertv
Фуру занесло на скользкой дороге в США
281 0
11.01 13:25 | pavel.elv
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратове (ВИДЕО)
106 1
25.01 00:07 | denis947
Южный участок МКАД перекрыт из-за гололеда и сотен фур