Хоккей на снегу - соревнуются тихвинские школьники

Автор: Leobr Дата публикации: 20:02

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Из объявления о проведении в городе Тихвин, Ленинградская область, в лицее № 8 соревнований "Хоккей на валенках" 27 января 2017 года: "Соревнования проводятся между командами девочек и мальчиков 5-6 классов. Состав команды не более 10 человек. 4-е игрока в поле + вратарь, количество замен не ограничено". Играли ребята с азартом, погода тоже была отличная - плюс один градус, без осадков. Предлагаю несколько минут двух поединков на смежных площадках. Вот только валенок я не заметил ни на игроках, ни на зрителях... потому и назвал репортаж "Хоккей на снегу".