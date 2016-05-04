Хоккей на снегу - соревнуются тихвинские школьники
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 20:02
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- 10
Из объявления о проведении в городе Тихвин, Ленинградская область, в лицее № 8 соревнований "Хоккей на валенках" 27 января 2017 года: "Соревнования проводятся между командами девочек и мальчиков 5-6 классов. Состав команды не более 10 человек. 4-е игрока в поле + вратарь, количество замен не ограничено". Играли ребята с азартом, погода тоже была отличная - плюс один градус, без осадков. Предлагаю несколько минут двух поединков на смежных площадках. Вот только валенок я не заметил ни на игроках, ни на зрителях... потому и назвал репортаж "Хоккей на снегу".
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