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Ялту засыпает снегом

Автор:
searuss Мисхорская гавань
Дата публикации:
27.01 23:46
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Ялту засыпает снегом. Из-за гористой местности движение автотранспорта практически парализовано. Школьные автобусы не вышли на линию. Районы Ялты, так называемая «Большая Ялта» - Гаспра, Кореиз, Алупка утопают в снегу, который сыплет весь день без остановки. В различных районах Ялты выпало от сорока до шестидесяти сантиметров осадков. Это первый настоящий снег в этом году на южном берегу Крыма. Завтра суббота, выходной день и межквартальные дороги с приличным уклоном будут превращены местной ребятней и их верными помощниками бабушками и родителями в настоящие горки и слаломы для столь редких зимних развлечений, на юге Крыма.

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