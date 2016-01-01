Дорожники порадовали нижегородцев!

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 01:44

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Радостный сюрприз жителям автозаводского района Нижнего Новгорода сделали дорожники! Сегодня вечером началась уборка снега с одного из главных проспектов города! Здесь его не убирали с конца 2016 года. Только счищали с дороги к обочине. Образовались высокие сугробы и одна полоса для движения, вместо 2-3. Такое ощущение, что власти ждали когда они сами растают! Работа у ребят ладилась. Погрузчик работал профессионально и чётко, а КАМАЗы подъезжали, сменяя друг-друга. Водитель снегоуборочной машины сказал, что не знает почему ранее снег не убирали: -Команды не было, все вопросы к администрации! А я вот и не знаю, благодарить их за начало уборки, или ругать, за то, что весь месяц не убирали?! Но все равно приятно, когда за городом следят!