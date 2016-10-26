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Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в Дербенте

Снегопад в Дербенте

Автор:
facebook1811022062492461
Дата публикации:
15:50
  • 12
  • 0

Наконец-то в Дербенте пошёл реальный снег, со вчерашнего дня в Дербент пришла зима ❄ ❄

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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