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Пожар в многоуровнем гараже в Митине

Автор:
Дмитрий Якунин
Дата публикации:
15:43
  • 32
  • 1

В Митине в многоуровнем паркинге произошел пожар. Сгорели два автомобиля.

  • 32
  • 1

Комментарии (1)

  • specreporter
    16:39
    За склонение: МитинЕ, БирюлёвЕ, МедводковЕ и т.д. Хочется плюнуть в лицо, если честно. Хоть и признали это допустимым, но это бред!
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