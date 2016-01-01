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Главная  /  Репортажи  /  Пожар в многоуровневом паркинге на Митинской улице в Москве

Пожар в многоуровневом паркинге на Митинской улице в Москве

Автор:
igor-atv
Дата публикации:
15:43
  • 57
  • 1

На северо-западе Москвы на одном из уровней многоэтажного паркинга на Митинской улице, д. 28, произошел пожар. Загорались два автомобиля.

  • 57
  • 1

Комментарии (1)

  • Dr.Nan
    19:09
    Паркинг находится не на Митинской улице, а на Пятницком шоссе, дом 21, корпус 1. Хотя Вы снимаете из Ecoпарка (а это Митинская улица д.28, корпус 3).
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