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Мусорные свалки посреди города Владивостока

Автор:
Аноним
Дата публикации:
15:43
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Во Владивостоке не убирают мусор. Дворы завалены.

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Комментарии (0)

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