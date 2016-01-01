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Ялту завалило снегом

Автор:
Виталий Кулик
Дата публикации:
15:43
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Ялту засыпало снегом, большие затруднения на дорогах.

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