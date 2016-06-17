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Главная  /  Репортажи  /  В Нижнем Новгороде для расчистки улиц от снега эвакуаторщики переставляют автомобили

В Нижнем Новгороде для расчистки улиц от снега эвакуаторщики переставляют автомобили

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
15:40
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Расчистка проспектов от снега в Н. Новгороде продолжается! И очень порадовали эвакуаторщики, которые переставляют мешающие автомобили на расчищенные места. Но не все можно передвинуть эвакуатором. И тут сотрудники дорожных служб пытаются их откапывать в ручную. Очень тяжелая работа. Обычно, на кануне уборки или в установленные дни недели во многих странах автовладельцы знают об этом и соблюдают правила. А городские власти информируют по автомобильному радио и СМИ. Но у нас пока это не делают...

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