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Авария на Киевском шоссе

Автор:
elenapahl
Дата публикации:
15:38
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Вертолет МЧС садится на Киевское шоссе после аварии с участием автобуса, фуры и авто.

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