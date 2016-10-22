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С Первенства Ленинградской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок - г. Тихвин 28.01.2017 г.

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15:36
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28 .01.2017 г в Молодёжно-спортивном центре - Спортивный клуб "Спарта", г.Тихвин - состоялось Первенство Ленинградской области по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Предлагаю небольшой видеообзор - подробнее покажу после монтажа, дав здесь ссылку. К сожалению только первого упражнения - приседание со штангой. Пауэрлифтинг - это троеборье - в него входят ещё не менее зрелищные упражнения: жим штанги лежа и тяга штанги.

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