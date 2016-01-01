Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ялта в снегу

Ялта в снегу

Автор:
gnomanyak
Дата публикации:
15:34
  • 16
  • 0

В Ялте продолжает сыпать снег! Дороги не чистят. Снега местами 50 см. Температура колеблется от -1 до +1.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
15:50 | facebook1811022062492461
Снегопад в Дербенте
18 0
15:43 | Виталий Кулик
Ялту завалило снегом
28 0
01:44 | Viktor Voroshilov
Дорожники порадовали нижегородцев!
45 0
27.01 23:46 | searuss Мисхорская гавань
Ялту засыпает снегом
38 0
27.01 20:15 | mikolka80
Метель в Ялте