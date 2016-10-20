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Последствия снегопада в Ижевске

Автор:
Valeriya Solopaeva
Дата публикации:
00:48
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Эх снег снежок, сильная метелица. Не уедет мой милок, никуда не денется!

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Комментарии (0)

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