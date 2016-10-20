Последствия снегопада в Ижевске
- Автор:
- Valeriya Solopaeva
- Дата публикации:
- 00:48
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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