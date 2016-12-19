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Главная  /  Репортажи  /  Подростки ограбили ювелирный салон на Волгоградском проспекте в Москве

Подростки ограбили ювелирный салон на Волгоградском проспекте в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:17
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Банда подростков в медицинских масках ограбили ювелирный салон по адресу Волгоградский проспект, д. 76, корпус 1. Трое юношей, вооружённые пистолетами и молотками, напали на ювелирный салон "Яшма золото", потребовали от клиентов и персонала не создавать паники. Награбленное они погрузили в сумку и скрылись. На месте работают сотрудники полиции. Ведётся розыск преступников.

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