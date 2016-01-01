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Уборка снега с крыши школы в Белгороде

Автор:
Chen_
Дата публикации:
00:24
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Уборка снега с крыши школы в Белгороде. Нет ни ограждения, ни предупреждения.

  • 6
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