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На деревьях стали набухать почки

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
28.01 19:27
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На некоторых деревьях стали набухать почки. Резко переменчивая погода обманывает природу.

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