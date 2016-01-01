Очередь на каток в ЦПКиО им. Горького
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:20
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Любители катания на коньках выстраиваются в очереди, чтобы попасть на каток в парке Горького. Ближе к вечеру очереди значительно начинают увеличиваться.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Любители катания на коньках выстраиваются в очереди, чтобы попасть на каток в парке Горького. Ближе к вечеру очереди значительно начинают увеличиваться.
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