Очередь на каток в ЦПКиО им. Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:20

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Любители катания на коньках выстраиваются в очереди, чтобы попасть на каток в парке Горького. Ближе к вечеру очереди значительно начинают увеличиваться.