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Главная  /  Репортажи  /  Ремонт пирса на Большом Голицынском пруду в ЦПКиО им.Горького

Ремонт пирса на Большом Голицынском пруду в ЦПКиО им.Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:18
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На Большом Голицынском пруду ремонтируют пирс.

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