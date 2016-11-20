Две фуры столкнулись на трассе А-107 в Подольском районе

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:19

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Столкнулись фура в составе тягача Вольво и фура в составе тягача Фредлайнер. Оба грузовых автомобиля двигались от Симферопольского шоссе в сторону Варшавского шоссе. Перед железнодорожным переездом у поселка Львовский, водитель грузового автомобиля Вольво не успел затормозить на большой скорости перед образовавшимся затором. Чтобы не столкнуться с легковыми автомобилями на полосе в встречного движения водитель грузовика принял решение врезаться в заднюю часть грузовика Фредлайнер. Водитель частично выехал на встречную полосу, тем самым увел от удара свою водительскую сторону. Встречные автомобили успели объехать фуру, после чего она правой стороной протаранила впереди стоящий Фредлайнер. От сильного удара кабину Вольво деформировало, однако водитель не пострадал и самостоятельно покинул машину. Не пострадал также и водитель грузовика Фредлайнер. Происшествие на несколько часов заблокировало трассу А-107 в обе стороны. Как полагают сотрудники ГИБДД, ДТП произошло из-за невнимательности водителя автомобиля Вольво. Вероятно он и будет признан виновником столкновения.