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В Мурино автохам едва не устроил ДТП

Автор:
vishnya_sanya
Дата публикации:
08:24
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"Культурная столица, а ездят не культурно," - пишет мобильный репортёр, в чей автомобиль едва не врезался лихач на белой легковушке.

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