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Главная  /  Репортажи  /  На улице 2-ая Мытищинская в Москве произошёл пожар

На улице 2-ая Мытищинская в Москве произошёл пожар

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
18:18
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Сгорело одноэтажное бесхозное здание. Площадь пожара составила 200 кв. м.

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