Ледяной апокалипсис на чердаке дома в Набережных Челнах

Автор: Аноним Дата публикации: 28.01 23:19

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Хочу рассказать о своих приключениях с ЖКХ. Живу в доме 53/27 В (Московский проспект, д.138) г.Набережные Челны, наш дом обслуживает УК "Строим Будущее". По бумагам - регулярно проводятся кап.ремонты, осваиваются миллионы, а на деле - разруха и бардак! Чердак весь во льдах и взорванных вентиляционных трубах, нас затапливает с крыши, сырость и запах канализации уже стоит во всех квартирах. Жалобы и письма в УК, Горжилинспекцию и Прокуратуру - не дают результата, нам присылают формальные отписки что "проблем не выявлено". А как Вам наш замечательный чердак?