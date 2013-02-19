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Главная  /  Репортажи  /  В Подмосковье при чистке крыши не заметили очевидное

В Подмосковье при чистке крыши не заметили очевидное

Автор:
lytpotemkino
Дата публикации:
19:22
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В обеденный перерыв несколько дней назад услышал, что на балкон что то падает. Подошёл к окну балкона и увидел, как сверху сыпется, мелкие кусочки льда и громыхают работники. Ушёл на работу, а вечером посмотрел, выйдя на балкон, и понял, что лучше сюда не выходить. Огромная льдина нависает прямо над балкончиком. Но если такая масса льда сорвется и ударится об перила, то возможно отлетят осколки вбок, и разобьют стеклопакет окна и балконной двери. Не хочется говорить о случайном выходе на балкон забывшей о нависающей угрозе хозяйки или ребёнка. В у.к. не звонил, и не утверждаю, что крыши не чистят, но тут МУП «ДЕЗ-Лыткарино» проглядели. Извините, что не смог соединить два видеоролика. Спасибо.

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