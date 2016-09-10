Дорога жизни в Орловской области

Автор: Аноним Дата публикации: 28.01 19:58

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Метель обрушилась на Орловскую область. Дороги замело. Прошла неделя, однако дороги остались не расчищены. Как прочистили дорогу, соединяющую несколько населенных пунктов с районным центром, на следующий день после метели, в таком состоянии она и осталась. Причем дорога была прочищена не силами дорожных служб, а благодаря главы местной сельской администрации. Дорожные службы же за неделю не удасужились превести в нормальное состояние дорогу. Отговариваясь, что у них не хватает снегоуборочной техники. В итоге двухметровые сугробы и одна колея соединяющая около 1400 жителей населения с "большой землей".