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Главная  /  Репортажи  /  На севере столицы коммунальщики вывалили кучу снега на парковку и уехали

На севере столицы коммунальщики вывалили кучу снега на парковку и уехали

Автор:
Ivank94
Дата публикации:
28.01 22:54
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На севере столицы коммунальщики завалили парковочные места огромной кучей снега и даже не думают убирать.

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