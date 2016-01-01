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Главная  /  Репортажи  /  Дикие утки в городе Жигулёвск Самарской области не улетели на юг

Дикие утки в городе Жигулёвск Самарской области не улетели на юг

Автор:
aandy
Дата публикации:
28.01 22:25
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Дикие утки в городе Жигулёвск Самарской области не улетели на юг и зимуют дома.

  • 14
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