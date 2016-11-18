Сотрудник ДПС в республики Башкортостан раскидывает гравий на подъеме

Автор: andry Дата публикации: 28.01 22:19

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Сотрудник ДПС раскидывает гравий на подъеме, так как гололёд и фуры не могут подняться. Дорожных рабочих в этот момент не было.