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Главная  /  Репортажи  /  Сотрудник ДПС в республики Башкортостан раскидывает гравий на подъеме

Сотрудник ДПС в республики Башкортостан раскидывает гравий на подъеме

Автор:
andry
Дата публикации:
28.01 22:19
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Сотрудник ДПС раскидывает гравий на подъеме, так как гололёд и фуры не могут подняться. Дорожных рабочих в этот момент не было.

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