Сотрудник ДПС в республики Башкортостан раскидывает гравий на подъеме
- Автор:
- andry
- Дата публикации:
- 28.01 22:19
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Сотрудник ДПС раскидывает гравий на подъеме, так как гололёд и фуры не могут подняться. Дорожных рабочих в этот момент не было.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Сотрудник ДПС раскидывает гравий на подъеме, так как гололёд и фуры не могут подняться. Дорожных рабочих в этот момент не было.
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