Северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» с 30 января до 15 мая 2017 года закроют на реконструкцию

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 28.01 22:16

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С начала работы московского метро в понедельник, 30 января до 15 мая 2017 года, на реконструкцию закрывается старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Закрытие вестибюля необходимо для проведения масштабных строительно-монтажных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля. На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал «Петровско-Разумовской», который соединён со старым посредством перехода, расположенного в центре платформы. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Петровско-Разумовская».