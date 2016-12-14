Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» с 30 января до 15 мая 2017 года закроют на реконструкцию

Северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» с 30 января до 15 мая 2017 года закроют на реконструкцию

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
28.01 22:16
  • 42
  • 0

С начала работы московского метро в понедельник, 30 января до 15 мая 2017 года, на реконструкцию закрывается старый вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий. Закрытие вестибюля необходимо для проведения масштабных строительно-монтажных работ, в ходе которых будет полностью обновлено напольное и настенное покрытие, установлены современные турникеты и благоустроена кассовая зона. Помимо этого рабочие проведут монтаж новой кровли на здании вестибюля. На время реконструкции пассажиры смогут воспользоваться новыми вестибюлями станции, открытыми в 2016 году. Вход в метро и выход пассажиров в город будет организован через новый зал «Петровско-Разумовской», который соединён со старым посредством перехода, расположенного в центре платформы. Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Петровско-Разумовская».

  • 42
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
00:34 | AlTeg()
Два человека пострадали в ДТП на Авиамоторной улице в Москве
5 0
00:10 | Uwis
30 января закроют на реконструкцию северный вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии
8 0
14.12.2016 14:44 | tim777
18 декабря центральный участок Сокольнической линии будет закрыт для пассажиров