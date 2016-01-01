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В Москве прошёл 5-й всероссийский страйкбольный конвент Страйккон 2016-2017

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
28.01 23:43
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Цель конвента — собрать под одной крышей всех причастных к страйкболу: игроков из разных объединений; организаторов игр и тренингов; магазины, торгующие страйкбольным вооружением и снаряжением; тюнинговые и ремонтные мастерские. В программе конвента: -Презентации новинок страйкбольного вооружения и снаряжения, новые орг.группы, игры которые будут проходить в наступающем году, и многое другое. -Конференции и семинары посвященные различным вопросам и проблемам страйкбола. -Официально-развлекательная часть с выступлениями известных страйкболистов, конкурсами и награждениями в разных номинациях по итогам прошедшего года. -В рамках конвента пройдет ярмарка, где вы сможете приобрести продукцию большинства магазинов московского региона, занимающихся продажей страйкбольного оружия и снаряжния, камуфляжа, и сопутсвующих товаров. Сообщество организаторов в ВК https://vk.com/strikeconrus

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