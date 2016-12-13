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Главная  /  Репортажи  /  Взрыв АЗС в Махачкале

Взрыв АЗС в Махачкале

Автор:
facebook1228585443888207
Дата публикации:
28.01 23:51
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Взрыв на заправке в Республике Дагестан в Махачкале в посёлке Тарки.

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Комментарии (0)

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