Два человека пострадали в ДТП на Авиамоторной улице в Москве

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Около полуночи на юго-востоке Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На пересечении улицы Авиамоторная и Юрьевского переулка, произошло столкновение автомобилей "Ниссан" и "Опель Астра". В результате лобового удара, автомобили выбросило на трамвайные пути и развернуло поперёк дороги. В результате аварии, травмы получили 2 человека, находившиеся в автомобиле "Опель". На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, две бригады скорой помощи и пожарные. После осмотра, пострадавших госпитализировали в больницы города. Движение трамваев было остановлено на час в обе стороны. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.