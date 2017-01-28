Заниматься гирями можно и в 67 лет - показал 28.01.2017 года в Тихвине пикалёвец Н.В.Фёдоров

Автор: Leobr Дата публикации: 10:53

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Перед началом Первенства Ленинградской области по [url=http://www.mreporter.ru/reports/177690]пауэрлифтингу[/url] в городе Тихвин 28.01.2017 года перед участниками выступил житель города Пикалёво Николай Викторович Федоров. 19-ти кратный чемпион России по тяжелой атлетике среди пожилых на этот раз показал молодёжи, что можно делать в 67 лет с гирями. Впервые я увидел этого незаурядного человека прошлым летом в селе [url=http://www.mreporter.ru/reports/172281]Сомино[/url] на ярмарке. Увлекаясь спортом ещё с детства, Николай Викторович занялся основательно тяжелой атлетикой во время срочной службы на флоте.