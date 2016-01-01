В Новосибирске всю зиму не чистят дорогу по улице Бориса Богаткова

Автор: Rjoktai1993 Дата публикации: 10:58

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Уже как 2 месяца тротуары не чистят вообще на Бориса богаткова вблизи Октябрьского рынка.