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Главная  /  Репортажи  /  В Новосибирске всю зиму не чистят дорогу по улице Бориса Богаткова

В Новосибирске всю зиму не чистят дорогу по улице Бориса Богаткова

Автор:
Rjoktai1993
Дата публикации:
10:58
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Уже как 2 месяца тротуары не чистят вообще на Бориса богаткова вблизи Октябрьского рынка.

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Комментарии (0)

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