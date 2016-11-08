В Адлере выпал первый снег
- Автор:
- Маргарита Ромашкина
- Дата публикации:
- 10:50
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В Адлере выпал первый снег за эту зиму.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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