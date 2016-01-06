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Главная  /  Репортажи  /  В Черногорске загорелся рейсовый автобус

В Черногорске загорелся рейсовый автобус

Автор:
Александр Литвинцев
Дата публикации:
10:55
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Загорелся рейсовый автобус, была угроза взрыва газового оборудования.

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