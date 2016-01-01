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Главная  /  Репортажи  /  Разлив септика в городе Усть-Кут Иркутской области

Разлив септика в городе Усть-Кут Иркутской области

Автор:
vanmo1983
Дата публикации:
01:47
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В городе Усть-Кут Иркутской области затапливает септиком два жилых домах и детский сад.

  • 16
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