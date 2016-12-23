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Главная  /  Репортажи  /  В садово-дачном товариществе Самары сгорела баня

В садово-дачном товариществе Самары сгорела баня

Автор:
Danil
Дата публикации:
14:23
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Два пожарных расчёта работали на месте возгорания в частном секторе на 19 км Московского шоссе. В садово-дачном товариществе «Дачница» вспыхнула частная баня. Сообщение о пожаре на пульт 01 поступило в четвёртом часу ночи. Неспокойная ночь выдалась у местных жителей 8-ой улицы дачного товарищества Красноглинского района областной столицы. Когда спасатели прибыли по указанному адресу, чердак кирпичной бани горел открытым пламенем. К счастью, в тот момент в строении никого не было. Люди не пострадали. Хозяева находились в двухэтажном коттедже, расположенном на этом же участке. Огонь успел распространиться на 20 квадратных метров. Чердачное помещение выгорело практически полностью. Скорее всего, пожар начался из-за перекала печной трубы, и пламя стремительно распространилось по деревянным перекрытиям кровли. Теперь хозяевам предстоит подсчитать ущерб, нанесённый огнем.

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