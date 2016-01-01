Состояние дорог в подмосковной Лобне
- Автор:
- Gorohove72
- Дата публикации:
- 14:24
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Дороги не чистят. Машины застревают в сугробах. Парковок нехватает. Администрация фотографируется на фоне новой уборочной техники в качестве пиара.
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Медиаисследование "Мобильный репортер"
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Дороги не чистят. Машины застревают в сугробах. Парковок нехватает. Администрация фотографируется на фоне новой уборочной техники в качестве пиара.
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