Состояние дорог в подмосковной Лобне

Автор: Gorohove72 Дата публикации: 14:24

7

7 0

Дороги не чистят. Машины застревают в сугробах. Парковок нехватает. Администрация фотографируется на фоне новой уборочной техники в качестве пиара.