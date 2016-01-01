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Состояние дорог в подмосковной Лобне

Автор:
Gorohove72
Дата публикации:
14:24
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Дороги не чистят. Машины застревают в сугробах. Парковок нехватает. Администрация фотографируется на фоне новой уборочной техники в качестве пиара.

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Комментарии (0)

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