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Главная  /  Репортажи  /  Жители города Верещагино Пермского края из-за замерзших колонок живут без воды

Жители города Верещагино Пермского края из-за замерзших колонок живут без воды

Автор:
UralSOFT
Дата публикации:
18:30
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Город Верещагино Пермский край. Колонки постоянно замерзают. Проводить воду в дома не разрешают, постоянные отписки. Обслуживанием колонок не занимаются. Проверил для примера две колонки на улице Железнодорожная дом 51 и дом 55 "а" на обоих колонках нет воды. Приедут отогреют, за ночь все снова замерзает. По словам работников им проще демонтировать, чем обслуживать данные колонки. При обращении в МЧС по поводу того, что у жителей нет воды, никаких действий, подвоз воды для жителей не осуществляется. Властям города наплевать на то, что целые районы сидят без воды...А это семьи с детьми и пенсионеры! Сейчас сидим уже вторые выходные дни без воды...

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